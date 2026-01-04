Главный тренер «Лиона» Паулу Фонсека прокомментировал переход в свой клуб бразильского нападающего Эндрика.

«Он очень быстро осваивается в коллективе. На этой неделе уже приступил к тренировкам. Это футболист с особыми качествами, именно такой профиль нам был необходим. Команда приняла его отлично. Мы пообщались — он доволен, а мы рады, что в составе появился игрок такого уровня.

Эндрик — футболист, способный брать игру на себя. У него высокий технический уровень, отличная скорость. Он может действовать как в центре атаки, так и справа, однако на первом этапе я вижу его именно в роли нападающего. С физической точки зрения он подготовлен, поскольку тренировался в Мадриде до перехода. В то же время, возможно, пока не готов проводить на поле весь матч из-за нехватки игровой практики. Тем не менее он хорошо выглядит на тренировках, находится в тонусе и настроен максимально серьёзно.

Разумеется, наша игра будет отличаться в зависимости от того, кто выйдет в атаке — Мартин или Эндрик. При нападающем такого типа мы будем вносить определённые коррективы в тактическую модель», — приводит слова Фонсеки RMC Sport.

19-летний Эндрик принадлежит мадридскому «Реалу», а в «Лионе» будет выступать до конца сезона в аренде без права выкупа.