Даниэль Карвахаль, испанский защитник мадридского «Реала», заявил, что не планирует переходить в другой клуб.

Даниэль Карвахаль globallookpress.com

Несмотря на заманчивые предложения, он не ведет переговоры о трансфере. Карвахаль уверен, что его будущее связано с «Реалом». По данным AS, недавняя поездка в Катар была связана с визитом к бывшему форварду «Реала» Хоселу и его семье, а не с переговорами с другими клубами.

Карвахаль вернулся к тренировкам и уже провел несколько занятий с основной командой. В конце октября он получил травму колена, но постепенно восстанавливается. По информации источника, Карвахаль может сыграть в Суперкубке Испании, где «Реал» встретится с «Атлетико» в полуфинале.

В этом сезоне Карвахаль принял участие в восьми матчах во всех турнирах, но пока не отметился результативными действиями. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2026 года.