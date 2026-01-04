Главный тренер мадридского «Реала» Хаби Алонсо рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

Хаби Алонсо globallookpress.com

«Наш долг — всегда быть бдительными, даже если мы довольны командой», — кратко отметил испанский специалист в интервью AS.

Напомним, что 1 января 2026 года начинается зимний трансферный период. Бразильский форвард «сливочных» Эндрик уже отправился в аренду во французский «Лион» до конца сезона.

По информации из прессы, клуб также рассматривает возможность ухода Родриго Гоэса. В текущем сезоне вингер принял участие в 21 матче во всех турнирах, забив два гола и отдав четыре результативные передачи за «Реал».