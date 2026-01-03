Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти высказался о своем будущем в туринском клубе.

Лучано Спаллетти globallookpress.com

«Если бы мне нужно было что-то еще для большей уверенности в долгосрочном контракте, я бы обсудил это с самого начала, когда разговаривал с Комолли. Мне это не понадобилось, меня все устраивает.

Мне нужны лишь хорошие ощущения от своей работы и от людей, которые сотрудничают со мной на поле и за его пределами. Я увидел чрезвычайно профессиональных людей, которые уважают свои роли и выполняемую работу. У нас общие цели.

Цель — попасть в Лигу чемпионов, и мы работаем в этом направлении. В июне мы проведем оценку проделанной работы на благо "Ювентуса" и его болельщиков. Если всех все устроит, тогда мы сможем обсудить что-то еще. Сейчас мне больше ничего не нужно», — цитирует Спаллетти Football Italia.

В настоящий момент на руках у Спаллетти контракт, который рассчитан до 30 июня 2026 года.

«Ювентус» с 32 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице Серии А.