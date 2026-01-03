Главный тренер «Борнмута» Андони Ираола высказался о возможном переходе форварда Антуана Семеньо в «Манчестер Сити».

Антуан Семеньо globallookpress.com

«Антуан сыграет против "Арсенала". Думаю, идея в том, что он еще сможет сыграть в двух ближайших домашних матчах. Впрочем, надеюсь, что он остается с нами подольше. Но не знаю, как получится.

Ничего еще не подписано. Конечно, переговоры ведутся, я понимаю шумиху вокруг, но Антуан — наш футболист», — приводит слова Ираолы Sky Sports.

В этом сезоне 25-летний полузащитник провел 18 матчей за «Борнмут», забил в них 9 голов и сделал 3 ассиста. На Transfermarkt Семеньо сейчас стоит € 65 млн.