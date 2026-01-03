Испанский полузащитник «Лос-Анджелес Гэлакси» Рики Пуч может не сыграть ни одного матча в 2026 году из-за травмы колена.

Рики Пуч globallookpress.com

По информации инсайдера МЛС Тома Богерта, игроку, воспитанному в академии «Барселоны», предстоит операция на колене. Это может поставить под угрозу его участие в матчах в новом году.

Операция будет проведена на том же колене, которое Пуч повредил ранее. Последний раз он выходил на поле в декабре 2024 года. Весь 2025 год он восстанавливался после разрыва крестообразных связок.

Рики Пуч перешёл в «Лос-Анджелес Гэлакси» из «Барселоны» летом 2022 года. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2027 года.