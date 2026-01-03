Экс-игрок «Спартака» Евгений Ловчев высказался о перспективах московской команды в текущем сезоне РПЛ.

Евгений Ловчев globallookpress.com

«В первую очередь разобраться в системе управления, убрать суматоху в руководстве. Непонятно, кто принимает решение о тренере, о составе. У меня ощущение, что владельцы и руководители не понимают, куда надо двигаться. Пока в "Спартаке" все так, как сейчас, можно забыть о титулах.

По игре — качество есть, но все как‑то разобрано, будто каждый действует за счет своих сильных качеств, а командной игры нет. Так чемпионство не взять, коллектив должен быть, команда.

В связи с травмой Бабича нужно усиливать защиту, есть проблемы в этой линии. Ну и в атаке сейчас больше решают номинальные полузащитники Барко и Жерсон, а Угальде и Гарсия пока так и не поймали свою игру», — цитирует Ловчева «Матч ТВ».

Первую часть текущего сезона РПЛ «Спартак» завершил на шестой строчке в турнирной таблице. Возобновится чемпионат России только в конце февраля.