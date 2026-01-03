Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин выделил отечественного футболиста и команду по итогам 2025 года.

Дмитрий Булыкин globallookpress.com

«Отмечу Батракова — как он прогрессирует и играет без пауз, хотя молодой, поэтому выделю его. Из клубов отмечу "Локомотив", который хорошо себя проявил, играет россиянами, и сейчас есть у него шанс бороться дальше, поэтому отмечу его», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

Напомним, что «Локомотив» по итогам первой части сезона занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, уступая только «Краснодару» и «Зениту».

Батраков провел 23 матча во всех турнирах, в которых забил 15 мячей и сделал шесть ассистов.