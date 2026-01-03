«Брайтон» одержал победу над «Бернли» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.
В составе «чаек» голы записали на свой счет Жоржиньо Рюттер на 29-й минуте и Ясин Аяри на 47-й минуте.
Результат матча
Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув2:0БёрнлиБёрнли
1:0 Жоржиньо Рюттер 29' 2:0 Ясин Аяри 47'
Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Йоэл Велтман, Ян Паул ван Хекке, Льюис Данк, Ферди Кадиоглу, Ясин Аяри, Браян Груда (Tom Watson 87'), Диего Гомес (Джеймс Милнер 80'), Каору Митома (Максим Де Кёйпер 70'), Жоржиньо Рюттер (Паскаль Грос 71'), Хараламбос Костулас (Дэнни Уэлбек 71')
Бёрнли: Мартин Дубравка, Лукас Пирес, Башир Хамфрис, Яльмар Экдаль, Кайл Уолкер, Флорентину Луиш, Лесли Угочукву (Оливер Сонне 55'), Джош Лорент, Армандо Броя (Лум Чауна 64'), Джейдон Энтони (Джейдон Банел 81'), Якоб Бруун Ларсен (Маркус Эдвардс 55')
Жёлтые карточки: Джош Лорент 22' (Бёрнли), Флорентину Луиш 39' (Бёрнли), Башир Хамфрис 44' (Бёрнли)
После этого матча «Брайтон» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции с 12-ю баллами.