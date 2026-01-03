После этого матча «Брайтон» занимает 8-е место в таблице АПЛ с 28-ю очками в активе. «Бернли» — на 19-й позиции с 12-ю баллами.

В составе «чаек» голы записали на свой счет Жоржиньо Рюттер на 29-й минуте и Ясин Аяри на 47-й минуте.

«Брайтон» одержал победу над «Бернли» (2:0) в матче 20-го тура английской Премьер-лиги.

