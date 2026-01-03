Пресс-служба «Барселоны» представила список игроков, которые выйдут на поле в матче 18-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола». После возвращения в строй полузащитники Педри и Ольмо снова готовы помочь своей команде.

Состав «Барселоны» на матч выглядит следующим образом: Тер Штеген, Жоан Гарсия, Щенсны, Бальде, Кубарси, Мартин, Кунде, Эрик Гарсия, Торрентс, Педри, Фермин, Касадо, Ольмо, де Йонг, Берналь, Дро, Маркес, Ферран, Левандовски, Ямаль, Рафинья, Рэшфорд, Руни.

Игра состоится 3 января на стадионе «Эспаньола» в Барселоне и начнется в 23:00 по московскому времени. С прогнозом на поединок можно ознакомиться по ссылке.