Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри высказался о победе в матче против «Кальяри» (1:0).

Массимилиано Аллегри globallookpress.com

«В первом тайме мы были готовы, но за одну минуту допустили три удара по воротам, и все же вышли из ситуации невредимыми. В такие моменты нужно просто сохранять структуру. Во втором тайме мы прибавили, но нам было абсолютно необходимо забить и второй гол.

Скудетто? Еще рано, эта победа была очень важна. Не менее важно было не пропустить ни одного гола, потому что до этого мы пропускали по два. Нам нужно продолжать работать, мы знаем, что этого очень трудно добиться. У нас отличный командный дух», — цитирует Аллегри Football Italia.

«Милан» с 38 очками поднялся на первое место в турнирной таблице, «Кальяри» с 18 баллами остался на 14-й позиции в Серии А.