Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов может выбыть из строя на более долгий срок, сообщает L'Équipe.

Матвей Сафонов globallookpress.com

По информации источника, россиянин может пропустить пять-шесть недель. Первоначальные оценки предполагали, что российский вратарь выбудет из строя на три—четыре недели, но с тех пор сроки восстановления увеличились.

Сафонов получил перелом левой руки во время финала Межконтинентального кубка ФИФА с «Фламенго» (1:1, 2:1 по пенальти).

В нынешнем сезоне российский вратарь провёл четыре матча с учётом всех соревнований на клубном уровне.