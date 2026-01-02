Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о предстоящем матче против «Эспаньола» в 18-м туре испанской Примеры.

«Это нормально, в прошлом сезоне тоже было непросто. В этом году они уверены в себе, играют хорошо, находятся в хорошей позиции, оказывают на нас давление. Посмотрим, что будет. Но мы должны сохранять спокойствие и показывать свой лучший футбол. Должны играть так, как хотим. У нас достаточно мастерства, чтобы победить.

Самое важное — поддерживать свою команду и не идти против соперника. Нужно посылать позитивную энергию своей команде, сосредоточиться на своих игроках, а не на сопернике», — приводит слова Флика Sport.es.

Каталонское дерби «Эспаньол» — «Барселона» состоится в субботу, 3 января. Начало игры — в 23:00 мск.