Главный тренер «Страсбурга» Лиам Росеньор стал главным кандидатом на пост главного тренера «Челси», по информации инсайдера Фабрицио Романо.

Лиам Росеньор globallookpress.com

Руководство «Челси» высоко ценит этого специалиста, и на данный момент он является основным претендентом на эту должность. «Страсбург» уже готовится к возможным заменам, если переговоры между клубами начнутся. 1 января «Челси» объявил о расторжении контракта с Энцо Мареской.

Под руководством Росеньора «Страсбург» находится на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции после 16 туров, набрав 23 очка и отставая от лидера, «Ланса», на 14 очков.