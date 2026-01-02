Матч 18-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Миланом» состоится 2 января на стадионе «Униполь Домус». Старт игры в 22:45 мск.

«Кальяри» имеет 18 очков на счету и находится в шести пунктах от зоны вылета. Поправить свое положение команде удалось в прошлом туре, когда она обыграла «Торино» со счетом 2:1. При этом победа стала лишь четвертой для хозяев в этом сезоне.

«Милан» преуспел куда больше соперника. «Россонери» набрали 35 очков и прямо сейчас идут впритык к первой строчке. Уже после этого тура миланцы могут возглавить Серию А. В прошлом туре клуб разгромил «Верону» 3:0 и добыл свою десятую победу в этом сезоне.

