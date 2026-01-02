Матч 18-го тура чемпионата Италии между «Кальяри» и «Миланом» состоится 2 января на стадионе «Униполь Домус». Старт игры в 22:45 мск.
«Кальяри» имеет 18 очков на счету и находится в шести пунктах от зоны вылета. Поправить свое положение команде удалось в прошлом туре, когда она обыграла «Торино» со счетом 2:1. При этом победа стала лишь четвертой для хозяев в этом сезоне.
«Милан» преуспел куда больше соперника. «Россонери» набрали 35 очков и прямо сейчас идут впритык к первой строчке. Уже после этого тура миланцы могут возглавить Серию А. В прошлом туре клуб разгромил «Верону» 3:0 и добыл свою десятую победу в этом сезоне.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры считают «Милан» явным фаворитом матча за 1.59, на победу «Кальяри» они предлагают 6.35.
- Искусственный интеллект сделал ставку на крупную победу «Милана» со счетом 4:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Кальяри» — «Милан» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.