Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот высказался о результатах команды по итогам первой половины текущего сезона АПЛ.

Арне Слот globallookpress.com

«Реалистично говоря, думаю, что есть две команды, кстати, "Астон Вилла" очень близка к нам по уровню. Но поскольку "Арсенал" выиграл у "Виллы", они также создали некоторый отрыв, эти две команды довольно далеко от нас, нам не следует сейчас на них зацикливаться. У нас были проблемы на протяжении всего сезона. Мы очень хорошо начали с точки зрения результатов, игры были очень напряжёнными. Затем у нас был период, когда встречи по-прежнему были очень напряжёнными, но нам постоянно не везло. Сейчас думаю, мы не проигрываем уже семь или восемь матчей подряд, но если вы так говорите, создаётся впечатление, что "они уверенно проходят лигу", но это не то, что мы делаем.

Каждая игра — это тяжёлая работа, где две команды довольно близки друг к другу. В основном мы, вероятно, лучше, чем другие команды, но недостаточно. Постоянно находимся в пределах этих 20% разницы. Буду продолжать бороться, игроки будут продолжать бороться, чтобы достичь ситуации, когда мы будем превосходить эти 20%, сможем увеличить разницу, тогда, надеюсь, найдём момент, когда сможем стремительно пройти сезон. Но первые 19 игр были постоянной борьбой, мы были близки друг к другу, иногда нам немного везло, иногда немного не везло», — приводит слова Слота официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, что первый круг АПЛ «Ливерпуль», который является действующим чемпионом Англии, завершил на четвертой строчке.