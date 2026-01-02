Вчерашний игровой день 1 января в Английской Премьер-лиге отметился низкой результативности В четырех матчах забили всего два мяча — в среднем 0,5 гола за игру.

Логотип АПЛ globallookpress.com

Единственный забитый мяч в этот день был в матче между «Кристал Пэлас» и «Фулхэмом», который закончился вничью 1:1. Остальные три игры — «Ливерпуль» — «Лидс», «Брентфорд» — «Тоттенхэм», «Сандерленд» — «Манчестер Сити» — завершились без голов.

Как отмечает портал Oppta, это уже второй случай в истории английской Премьер-лиги, когда в день, где запланировано минимум четыре матча, было забито так мало голов. Впервые это произошло 29 апреля 1998 года, когда в четырех играх было забито всего два мяча.