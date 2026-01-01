Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью заявил о готовности снова возглавить лондонский «Челси», если клуб сделает ему предложение.

Жозе Моуринью globallookpress.com

62-летний португалец считает «синих» главным клубом в своей тренерской карьере и неоднократно признавался в любви к нему.

Но, по данным издания Indykaila News, лондонцы вряд ли позовут Моуринью обратно, так как в клубе считают, что его методы давно устарели и нужен более современный тренер.

Моуринью тренировал «Челси» с 2004 по 2007 и с 2013 по 2015 год.

Сегодня, 1 января, в отставку был отправлен главный тренер Энцо Мареска. После 19 туров «Челси» идет пятым с 30 очками.