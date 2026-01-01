По данным авторитетного портала Football Insider, лидер атак «Кристал Пэлас» Жан-Филиппа Матета зимой может покинуть клуб.

Сейчас к 28-летнему французу активный интерес проявляет «Манчестер Юнайтед».

Контракт Матета с «Кристал Пэлас» истекает летом 2027 года и пока клуб не может договориться с ним о его продлении. Этой ситуацией готов воспользоваться «МЮ» и пригласить нападающего к себе.

В составе «Кристал Пэлас» француз выступает с 2022 года. В этом сезоне он забил 8 голов в 28 матчах и сделал две голевые передачи.Transfermarkt оценивает Матета в € 40 млн.