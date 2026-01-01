1 января в Лондоне состоится матч 19-го тура АПЛ между «Брентфордом» и «Тоттенхэмом». Старт поединка в 23:00 по мск.
«Брентфорд» постепенно набирает форму. Команда одержала две победы подряд. Последним результатом стала домашняя разгромная победа над «Борнмутом» со счетом 4:1. Она стала для хозяев восьмой в сезоне. Дома клуб победил в 6 из 9 поединков и входит в топ-4 по результатам домашних выступлений.
«Тоттенхэм» прервал серию поражений, обыграв 1:0 «Кристал Пэлас». После этого результата у команды 25 очков. Несмотря на низкое расположение в турнирной таблице, «Хотспур» является лучшей выездной командой турнира. Подтвердит ли клуб этот статус сегодня?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.85.
- Букмекеры дают 2.47 на победу «Брентфорда» и 3.00 на победу «Тоттенхэма».
- Искусственный интеллект предсказал командам ничью 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брентфорд» — «Тоттенхэм» смотрите на LiveCup.Run.
