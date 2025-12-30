Российская Премьер-Лига анонсировала участников и даты проведения Зимнего Кубка 2026 года. В турнире примут участие «Краснодар», «Зенит», ЦСКА и московское «Динамо». Матчи состоятся с 3 по 10 февраля в Абу-Даби, ОАЭ.

Новый турнир будет проходить по круговой системе, где каждая команда сыграет с каждой по одному разу. При ничьей в основное время победитель определится в серии пенальти.

Система начисления очков:

— Победа в основное время — 3 очка;

— Победа в серии пенальти — 2 очка;

— Поражение в серии пенальти — 1 очко;

— Поражение в основное время — 0 очков.

Зимний Кубок РПЛ проводится с 2023 года. Помимо «Зенита», победителями становились «Спартак» — в 2023 и 2024 годах.