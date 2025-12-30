В 3-м туре группы С Кубка африканских наций состоится поединок сборных Уганды и Нигерии. Матч запланирован на 30 декабря 19:00 мск.
Нигерийцы уже обеспечили себе место в плей-офф и первое место в группе. Таким образом, этот поединок носит для команды формальный характер. А вот для Уганды победа сегодня — вопрос жизни и смерти.
За всю историю команды играли между собой трижды и согласно статистике, 2 победы в активе Уганды, в одном случае была ничья. Станет ли Нигерия переписывать историю соперничества или же будет готовиться к плей-офф?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.
- Букмекеры предлагают 4.05 на победу Уганды, 1.96 — на победу Нигерии.
- Прогноз искусственного интеллекта: матч завершится нулевой ничьей.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча Уганда — Нигерия смотрите на LiveCup.Run.
