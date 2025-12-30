Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно.  Об этом сообщает Чемпионат.

Никита Салтыков — полузащитник «Локомотива» globallookpress.com

Стало известно, что «Акрон», «Сочи» и «Крылья Советов» заинтересованы в подписании Салтыкова на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Салтыков в сезоне 2025/2026 провел за «Локомотив» 4 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

«Железнодорожники» располагаются на 3-й позиции в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 3 балла.