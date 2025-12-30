«Железнодорожники» располагаются на 3-й позиции в таблице РПЛ с 37-ю очками в активе, отставая от лидерства в чемпионате на 3 балла.

Салтыков в сезоне 2025/2026 провел за «Локомотив» 4 матча в рамках РПЛ и не отметился результативными действиями.

Стало известно, что «Акрон», «Сочи» и «Крылья Советов» заинтересованы в подписании Салтыкова на правах аренды до конца нынешнего сезона.

Полузащитник «Локомотива» Никита Салтыков может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает Чемпионат.

Футбол•Сегодня 17:45 Юрий Дроздов: «Локо» обязательно поборется за звание чемпиона

Футбол•Сегодня 15:53 Красную или синюю? «Динамо» рискует упустить воспитанника в «Спартак»

Футбол•Вчера 23:27 Трансферный дайджест. 23 — 29 декабря

Футбол•28/12/2025 22:37 Звонок бывшему: почему «Спартак» хочет вернуть помощника «тренеришки»

Футбол•27/12/2025 08:00 Золото «Краснодара», провал Карпина и феномен «Балтики». Рабинер, Тарханов и Точилин подводят итоги года в РПЛ

Главные темы сейчас

Футбол•Сегодня 17:23 АПЛ пожирает Европу: как «Челси» превратил «Страсбург» в свой полигон, и почему это ждет остальных

Футбол•Сегодня 14:37 Бесконечное изгнание: как сборная Италии сбилась с пути

Футбол•Сегодня 13:11 Скамейка ожидания: требовательный Хави, дипломат Саутгейт и еще восемь свободных тренеров прямо сейчас

Футбол•Сегодня 12:27 Конец эпохи Салаха, возвращение Невеша и недовольный Галлахер: кого будут покупать топ-клубы в январе

Футбол•Вчера 15:27 Скрытый фаворит: как «Астон Вилла» стала угрозой для «Арсенала» и « Ман Сити»

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•14/12/2025 22:44 Были друзьями — стали врагами: почему Мбаппе и «ПСЖ» требуют друг от друга сотни миллионов евро

Футбол•14/12/2025 16:33 Рекорд под угрозой: что может помешать Холанну превзойти Ширера

Футбол•12/12/2025 20:10 Не уважаю: самые громкие конфликты между игроками и тренерами

Футбол•11/12/2025 16:48 Тренировки с первой командой «МЮ» и сравнения с Неймаром и Фоденом: кто такой 15-летний Джей Джей Габриэль