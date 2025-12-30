Бывший нападающий «Барселоны» и сборной Бразилии Ромарио поделился своими мыслями о переходе молодого форварда Эндрика из мадридского «Реала» в «Лион» на правах аренды.

«Он один из самых талантливых нападающих, которых мы знаем. К сожалению, в "Реале" ему не удалось полностью раскрыть свой потенциал. Но он великолепный игрок, умеющий забивать голы. Я верю, что он добьётся успеха в "Лионе" и желаю ему всего наилучшего. Я с ним», — цитирует Ромарио Footmercato.

Ранее стало известно, что «Лион» арендовал 19-летнего бразильца без права выкупа. Клуб также согласился выплачивать часть его зарплаты.

В текущем сезоне Эндрик провёл три матча во всех турнирах, появившись на поле на 99 минут. Его контракт с «Реалом» действует до лета 2030 года.