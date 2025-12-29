Российский полузащитник «Реал Сосьедад» Арсен Захарян не присутствовал на тренировке команды из-за болезни. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад» globallookpress.com

Стало известно, что сегодня, 29-го декабря у «Реал Сосьедад» состоялась открытая тренировка под руководством нового главного тренера Пеллегрино Матараццо. На ней Захарян отсутствовал.

Россиянин тренировался индивидуально. Ожидается, что Захарян вернется к занятиям в общей группе уже завтра, 30-го декабря.

В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Реал Сосьедад» 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.