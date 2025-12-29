Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Хвича Кварацхелия признан лучшим футболистом Грузии в 2025 году.

Хвича Кварацхелия globallookpress.com

По информации пресс-службы «ПСЖ», 24-летний грузин уже получил свою награду, которая стала для него уже пятой в карьере. Он смог догнать рекордсмена страны по этому показателю Каху Каладзе.

В 2025 году Кварацхелия выиграл 6 трофеев в составе «ПСЖ». Это чемпионат, Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок.

В текущем сезоне Лиги 1 на счету Хвичи четырнадцать матчей, три забитых мяча и три ассиста.