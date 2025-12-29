Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о шестиматчевой победной серии в АПЛ.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Был критический момент, но все изменилось в США на клубном чемпионате мира. Мы проанализировали ситуацию, много говорили и многое изменили. Сейчас идёт процесс. Когда выигрываешь титулы в "Барселоне", "Баварии", здесь, то проводишь много матчей такого типа.

Язык тела, наши празднования, связь с болельщиками — всё это присутствует. Они любят вратарей, нападающих, потому что чувствуют, что команда хочет добиться успеха и борется друг за друга. Фанаты принимают плохую игру, но не принимают, если ты не вкладываешь душу или не показываешь преданность людям, которые обожают этот клуб. Эта связь сейчас есть, и, думаю, она существует уже давно, много месяцев», — цитирует Гвардиолу клубная пресс-служба.

Напомним, что в настоящий момент «Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ и на два очка отстает от лидирующего «Арсенала».