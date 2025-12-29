Футбольный комментатор и эксперт Константин Генич высказался о назначении Ролана Гусева главным тренером «Динамо».

Константин Генич globallookpress.com

«48 лет — хороший возраст, чтобы начать полноценную тренерскую карьеру. И я думаю, что сейчас у него на столе практически путеводный карьерный маршрут. Решающий момент. Потому что если сейчас провалится, ну, дальше могут быть какие-то варианты в ФНЛ или какая-нибудь Вторая лига. Но скажут: "Не получилось с 'Динамо', с такими игроками". Может быть. Может быть, всё повернётся совершенно иначе. Потому что взлёты и падения у тренеров встречаются регулярно», — заявил Генич в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Напомним, что «Динамо» занимает только десятое место в турнирной таблице РПЛ на данный момент.