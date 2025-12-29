Генеральный директор «Динамо» Шамиль Газизов высказался о назначении Вадима Евсеева на пост наставника клуба.

Шамиль Газизов globallookpress.com

«Подписали контракт на полтора года. Не скажу, что было просто договориться. Да, были сложности. Но, как видите, все было преодолимо. Наше желание было двигаться вместе с Вадимом Валентиновичем. Выбор пал неслучайно. Мы опираемся как на его игроцкий опыт, так и на опыт как специалиста, а также на его определенные характеристики как человека. Считаем, что на сегодняшний день это правильный выбор. Мы нужны друг другу. Он нужен нам, а мы нужны ему.

Компенсация "Черноморцу"? Да, но она небольшая. Все в рамках разумного. Все будет нормально, проблем тут не будет.

Стоит задача набирать как можно больше очков в оставшихся матчах, а там конкретизируем потом», — приводит слова Газизова «Матч ТВ».

49-летний специалист был назначен сегодня, 29 декабря. Он заменил на посту главного тренера Хасанби Биджиева. Вторая часть сезона РПЛ возобновится в конце февраля.