Экс-голкипер «Спартака» Александр Филимонов рассказал о том, как полюбил московский клуб.

Александр Филимонов globallookpress.com

«Спартак — любимая команда, за которую болею с детства. Когда общаешься с болельщиками московского "Спартака", (то понимаешь, что) у всех по-разному: в основном привёл папа, или с друзьями, или за компанию, или просто какое-то такое боление ситуативное. Это самая популярная команда в стране, (приятно) быть причастным к этому клубу.

У меня немножко по-другому, несмотря на то, что в детстве, такой взрослый подход, и боление было выстрадано, и оно пришло потому, что мне нравился стиль игры. Я вырос в Кишинёве, в то время, в 80-е годы, киевское "Динамо" чаще становилась чемпионом, (было) популярнее, выигрывало всевозможные титулы.

Популярность киевского "Динамо" была серьёзной. У "Спартака" на тот момент было только одно (чемпионство), в 1979-м, но команда всегда была в призёрах, никогда не вылетала из тройки. Любовь к футболу и "Спартаку" пришла через игру, нравилось, как команда играет…

Интернета не было, (смотрел) по телевизору. Это любовь и выстраданное понимание, что мне нравится, как команда играет в футбол. Мне не нравился силовой киевский футбол, нравился умный футбол, с комбинациями, культурой паса. Стенки, забегания — всё это нравилось, так моя любовь к "Спартаку" и пришла», — сказал Филимонов в свежем выпуске подкаста на официальном YouTube-канале «Спартака».

В нынешнем сезоне «красно-белые» занимают 6-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе.