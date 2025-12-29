29 декабря, стадион «Ковентри Билдинг» — в матче 24-го тура Чемпионшипа Англии «Ковентри» примет «Ипсвич». Старт игры в 21:00 мск.
«Ковентри» Фрэнка Лэмпарда уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата, имя 51 очков и 8 пунктов отрыва от ближайшего преследователя. Судя по результатам, хозяева не собираются останавливаться. В прошлом туре они победили «Суонси», добыв 15-ю победу в этом сезоне и 9-ю победу дома в 11 выступлениях.
«Ипсвич» пытается угнаться за идущим вторым «Мидлсбро». Но даже в случае успеха «трактористы» останутся в зоне плей-офф. Гостевые выступления команды в этом сезоне — это их слабая сторона. У них всего 3 победы в 11 матчах.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.75.
- Цифры букмекеров такие: 2.25 на победу «Ковентри», 3.15 на победу «Ипсвича».
- Искусственный интеллект считает, что «Ковентри» продолжит набор высоты, выиграв 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Ковентри» — «Ипсвич» смотрите на LiveCup.Run.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.