Главный тренер «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос о возможном усилении команды во время зимнего трансферного окна.

Микель Артета globallookpress.com

«Я не знаю, мы, конечно, будем очень внимательны к ситуации и срокам восстановления некоторых игроков.

Если посмотреть на другие клубы, у них по 24-25 игроков в составе, так что в нас нет ничего особенного. Дело в том, что, хотя у нас травм больше, чем ожидалось, некоторые из них, я бы сказал, неизбежны. Но мы хотим стать лучше, и мы знаем, насколько важно иметь в наличии достаточное количество футболистов, готовых играть в этом сезоне.

Как я уже сказал, это зависит от доступности определенных игроков. Так что трансферное окно в фокусе внимания. Мы — "Арсенал", и мы должны следить за этим.

Мы должны активно искать. А можем ли мы подписать или нет, уже другой вопрос. Но наша задача — всегда быть готовыми, потому что что-то может произойти. Так что, надеюсь, все будет очень позитивно», — приводит слова Аморима BBC.

Напомним, что в настоящий момент «Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая на два очка второй «Манчестер Сити».