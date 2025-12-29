Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился ожиданиями от матча с «Астон Виллой» в 19-м тура АПЛ.

Микель Артета globallookpress.com

«Нас ждёт действительно сложный матч.  Мы знаем их уровень.  Они заслужили это место.  Посмотрите, что они делают, насколько стабильно показывают себя и чего добился Унаи Эмери с клубом.  Я думаю, они полностью заслуживают этой похвалы.  Мы пересмотрим запись.  У меня есть несколько идей и замечаний о том, что нам нужно улучшить.  Проигрыш был довольно жестоким, но мы извлечём из этого урок.  Если использовать эту мотивацию и этот гнев в правильном ключе, то, безусловно, всё получится», — приводит слова Артеты клубная пресс-служба.

Матч «Арсенал» — «Астон Вилла» состоится во вторник, 30 декабря.  Начало игры — в 23:15 мск.