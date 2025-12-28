Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле высказался о получении приза лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards.

Усман Дембеле globallookpress.com

«Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, моих товарищей по команде, президента, который пришел за мной в "Барселону", спортивного директора Луиша Кампуша и моего тренера Луиса Энрике... А также мою семью и лучших друзей, которые находятся здесь.

Выиграть Лигу чемпионов было непросто, мы начали сезон не так хорошо, но каждый игрок поднял свой уровень, и в итоге мы победили. У меня был трудный период в карьере из-за травм, но я знал, что мое время придет», — приводит слова Дембеле Diario Sport.

Напомним, что в 2025-м году Дембеле стал обладателем «Золотого мяча». В нынешнем сезоне французский нападающий провел за ПСЖ 8 матчей в рамках Лиги 1, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.