Вингер «ПСЖ» и сборной Франции Усман Дембеле высказался о получении приза лучшему футболисту года по версии Globe Soccer Awards.

Усман Дембеле
Усман Дембеле globallookpress.com

«Хочу поблагодарить всех, кто голосовал за меня, моих товарищей по команде, президента, который пришел за мной в "Барселону", спортивного директора Луиша Кампуша и моего тренера Луиса Энрике...  А также мою семью и лучших друзей, которые находятся здесь.

Выиграть Лигу чемпионов было непросто, мы начали сезон не так хорошо, но каждый игрок поднял свой уровень, и в итоге мы победили.  У меня был трудный период в карьере из-за травм, но я знал, что мое время придет», — приводит слова Дембеле Diario Sport.

Напомним, что в 2025-м году Дембеле стал обладателем «Золотого мяча».  В нынешнем сезоне французский нападающий провел за ПСЖ 8 матчей в рамках Лиги 1, забил 2 гола и сделал столько же голевых передач.