В матче 18-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» и «Лидс» сыграли вничью 1:1.
На гол Симона Адингры на 28-й минуте гости ответили точным ударом Доминика Кальверт-Льюина на 47-й минуте.
Результат матча
СандерлендСандерленд1:1ЛидсЛидс
1:0 Саймон Адингра 28' 1:1 Доминик Калверт-Льюин 47'
Сандерленд: Робин Руфс, Трай Хам, Норди Мукиэле, Омар Альдерете, Деннис Киркин, Лютсхарел Гертрейда, Гранит Джака, Крис Ригг (Натан Морайа-Уэлш 69'), Энцо Ле Фе, Саймон Адингра (Ромейн Мандл 85'), Брайан Бробби (Вильсон Изидор 69')
Лидс: Лукас Перри, Джейден Богл, Паскаль Стрёйк, Джо Родон (Ао Танака 31'), Габриэль Гудмундссон, Антон Стах, Этан Ампаду, Бренден Ааронсон, Яка Бийол, Ноа Окафор (Лукас Нмеча 72'), Доминик Калверт-Льюин (Вильфред Ньонто 85')
Жёлтая карточка: Трай Хам 61' (Сандерленд)
В активе «Сандерленда» теперь стало 28 очков. Команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Лидс» с 20 баллами идет 16-м.