В матче 18-го тура чемпионата Англии «Сандерленд» и «Лидс» сыграли вничью 1:1.

«Сандерленд»
На гол Симона Адингры на 28-й минуте гости ответили точным ударом Доминика Кальверт-Льюина на 47-й минуте.

Результат матча

1:0 Саймон Адингра 28' 1:1 Доминик Калверт-Льюин 47'
Сандерленд:  Робин Руфс,  Трай Хам,  Норди Мукиэле,  Омар Альдерете,  Деннис Киркин,  Лютсхарел Гертрейда,  Гранит Джака,  Крис Ригг (Натан Морайа-Уэлш 69'),  Энцо Ле Фе,  Саймон Адингра (Ромейн Мандл 85'),  Брайан Бробби (Вильсон Изидор 69')
Лидс:  Лукас Перри,  Джейден Богл,  Паскаль Стрёйк,  Джо Родон (Ао Танака 31'),  Габриэль Гудмундссон,  Антон Стах,  Этан Ампаду,  Бренден Ааронсон,  Яка Бийол,  Ноа Окафор (Лукас Нмеча 72'),  Доминик Калверт-Льюин (Вильфред Ньонто 85')
Жёлтая карточка:  Трай Хам 61' (Сандерленд)

В активе «Сандерленда» теперь стало 28 очков.  Команда занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.  «Лидс» с 20 баллами идет 16-м.