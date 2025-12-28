28 декабря на «Стэдиум оф Лайт» в матче 18-го тура АПЛ состоится противостояние «Сандерленда» и «Лидса». Команды начнут играть в 17:00 по мск.

«Сандерленд» всего в двух очках от «Челси» и в случае победы гарантировано займет 5-е место. В этом сезоне «кошки» набрали уже 7 побед и 6 ничьих, при этом проиграли всего в 4 поединках. В последнем матче турнира хозяева сыграли нулевую ничью с «Брайтоном».

«Лидсу» предстоит сложный поединок. Команда явно намерена продолжить свою беспроигрышную серию из четырех встреч. Но удастся ли обыграть «Сандерленд» на его поле? Пока что хозяева ни разу не проигрывали на «Стадионе света» и за 8 игр набрали 18 очков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 1.92.

Букмекеры дают такие котировки: 3.00 на победу «Сандерленда», 2.65 на победу «Лидса».

Искусственный интеллект в своем прогнозе сделал ставку на нулевую ничью.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Сандерленд» — «Лидс» смотрите на LiveCup.Run.

