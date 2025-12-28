28 декабря стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне примет матч 16-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Риу Аве». Начало в 23:30 мск.

«Риу Аве», который в этом сезоне имеет только 3 победы в 15 турах, сегодня ждет настоящее испытание. «Спортинг» ведет борьбу за чемпионство и особо неуступчив в домашних стенах. Во всех турнирах у команды 7 побед подряд при всего двух пропущенных мячах.

«Львы» выиграли 4 последних поединка против «Риу Аве». В случае очередной победы хозяева подберутся к лидеру таблицы на 2 расстояние двух очков.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.10.

Букмекеры считают «Спортинг» бесспорным фаворитом встречи — 1.08 против 26.0 на победу команд в матче.

Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Спортинга» со счетом 4:0.

Трансляция матча

