28 декабря стадионе «Жозе Альваладе» в Лиссабоне примет матч 16-го тура чемпионата Португалии между «Спортингом» и «Риу Аве». Начало в 23:30 мск.
«Риу Аве», который в этом сезоне имеет только 3 победы в 15 турах, сегодня ждет настоящее испытание. «Спортинг» ведет борьбу за чемпионство и особо неуступчив в домашних стенах. Во всех турнирах у команды 7 побед подряд при всего двух пропущенных мячах.
«Львы» выиграли 4 последних поединка против «Риу Аве». В случае очередной победы хозяева подберутся к лидеру таблицы на 2 расстояние двух очков.
- Букмекеры считают «Спортинг» бесспорным фаворитом встречи — 1.08 против 26.0 на победу команд в матче.
- Искусственный интеллект предсказал крупную победу «Спортинга» со счетом 4:0.
