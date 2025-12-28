Нападающий «Борнмута» Антуан Семеньо не перейдет в «Ливерпуль» в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс.

Антуан Семеньо — игрок «Борнмута» globallookpress.com

Стало известно, что «Ливерпуль» не собирается подписывать форварда «вишен» этой зимой, сосредотовшись на переговорах летом 2026-го года.

При этом, «Арсенал» также хочет вступить в борьбу за Семеньо только в летнее трансферное окно. «Манчестер Сити», в свою очередь, является главным претендентом на подписание форварда, переговоры уже ведутся.

В нынешнем сезоне Семеньо провел за «Борнмут» 17 матчей в рамках АПЛ, забил 9 голов и сделал 3 голевые передачи.