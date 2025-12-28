Главный тренер «Наполи» Антонио Конте после победы над «Кремонезе» (2:0) подвел итоги года.

Антонио Конте globallookpress.com

«Мы провели замечательный год, в котором, на мой взгляд, мы совершили нечто действительно неожиданное и выдающееся, завоевав скудетто, а затем и Суперкубок Италии, поскольку победить в этом турнире такие команды, как "Милан", "Интер" и "Болонья", — это тоже нечто особенное.

В этом сезоне мы сталкиваемся с многочисленными проблемами, порой с очень серьезными, но мы мужественно справляемся с ними. Я всегда говорю игрокам, что они могут выигрывать и проигрывать, но они хотят сохранить на футболке чемпионскую нашивку и заставить болельщиков гордиться нами.

Хейлунн очень молод, ему всего 22 года, и он может значительно прибавить. С тех пор как он присоединился к нам, он уже продвинулся вперед и стал доминирующим игроком в своей роли, потому что он начинает понимать, как занимать позицию, как удерживать мяч, когда приближаться или отступать. Он хорошо связан с командой. В моем футболе нападающие играют очень важную и особую роль, и у него есть огромный запас для дальнейшего совершенствования», — цитирует Конте Football Italia.

После 16 матчей в итальянской Серии А «Наполи» заработал 34 очка и поднялся на вторую строчку турнирной таблицы. «Кремонезе», в свою очередь, после 17 игр имеет в активе 21 очко и занимает 11-е место.

В следующем туре, 4 января, «Наполи» сыграет на выезде против «Лацио», а «Кремонезе» в тот же день примет «Фиорентину» у себя дома.