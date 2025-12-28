После этого матча «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе. «Пиза» — на 19-й позиции с 11-ю баллами.

В составе «старой синьоры» голы записали на свой счет Пьер Калюлю на 73-й минуте и Кенан Йылдыз на 90+2-й минуте.

«Ювентус» одержал гостевую победу над «Пизой» (2:0) в матче 17-го тура итальянской Серии А.

1.95

Прогнозы•Сегодня 20:00 «Болонья» — «Сассуоло». Прогноз и ставка Удержится ли «Болонья» в зоне еврокубков?

Футбол•Вчера 12:32 От «тики-таки» и «гегенпрессинга» до «бюрофакса» Месси и «раумдойтера». Главные футбольные слова XXI века

Футбол•Вчера 11:19 С первых полос. Рафинья, Мактоминей, Энрике и еще 4 главных героя 2025 года

Футбол•24/12/2025 20:55 Такого больше не будет: почему Роберто Карлос остается недосягаемым эталоном

Футбол•24/12/2025 17:27 Год безумия в Серии А: от взлета «Болоньи» до скандалов «Лацио»

Главные темы сейчас

Футбол•Вчера 18:55 От финала ЛЧ до страха вылета: как «Тоттенхэм» выпал из «большой шестёрки»

Футбол•Вчера 14:59 Мадридская математика: как Алонсо стартовал по меркам современных тренеров «Реала»

Футбол•26/12/2025 18:07 Январская боль: топ‑10 зимних трансферов «Манчестер Юнайтед» после Фергюсона

Футбол•26/12/2025 17:34 Да придёт спаситель: почему «Динамо» Мх выкупает Евсеева у «Черноморца»

Футбол•26/12/2025 14:43 Итоги Бундеслиги–2025: доминирование Кейна, прорыв Карля и эпичное празднование гола

Выбор читателей

Самое интересное

Футбол•06/11/2025 14:05 От инстинктов к алгоритмам: как эволюция футбола добралась и до вратарей

Футбол•06/11/2025 13:58 Дезире Дуэ — новый Golden Boy. Почему Италия снова осталась ни с чем

Футбол•05/11/2025 13:41 Как выбрать тренера? Репутация, момент и интуиция решают всё

Футбол•05/11/2025 19:32 Легендарный «Коротышка»: как Ромарио доказал всем, что размер вообще не имеет значения