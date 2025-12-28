«Ювентус» одержал гостевую победу над «Пизой» (2:0) в матче 17-го тура итальянской Серии А.
В составе «старой синьоры» голы записали на свой счет Пьер Калюлю на 73-й минуте и Кенан Йылдыз на 90+2-й минуте.
Результат матча
ПизаПиза0:2ЮвентусТурин
0:1 Пьер Калюлю 73' 0:2 Кенан Йылдыз 90+2'
Пиза: Адриан Шемпер, Артуро Калабрези (Луи Буффон 85'), Антонио Караччоло, Симоне Канестрелли, Самуэле Ангори (Мальте Хойхольт 65'), Идрисса Туре, Мехди Лери (Мариус Марин 78'), Михел Эбишер, Исак Вурал (Джованни Бонфанти 65'), Маттео Трамони, Стефано Морео
Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Андреа Камбьязо (Фабио Миретти 87'), Ллойд Келли, Бремер, Пьер Калюлю, Теун Коопмейнерс (Филип Костич 87'), Уэстон Маккенни, Хефрен Тюрам, Мануэль Локателли (Эдон Жегрова 61'), Луа Опенда (Джонатан Дэвид 60'), Кенан Йылдыз (Жоау Мариу 90')
Жёлтые карточки: Самуэле Ангори 6', Исак Вурал 52', Антонио Караччоло 76', Маттео Трамони 86' — Мануэль Локателли 53'
После этого матча «Ювентус» занимает 3-е место в таблице Серии А с 32 очками в активе. «Пиза» — на 19-й позиции с 11-ю баллами.