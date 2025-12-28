Нападающий «Елимая» Галымжан Кенжебек может перейти в «Ахмат» на правах свободного агента, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Галымжан Кенжебек globallookpress.com

Сейчас стороны обсуждают последние детали сделки. Контракт Кенжебека с «Елимаем» заканчивается 31 декабря 2025 года. После зимней паузы в чемпионате России «Ахмат» занимает восьмое место с 22 очками после 18 туров МИР Российской Премьер-Лиги.

Кенжебек играет за «Елимай» с лета этого года. До этого он выступал за словацкий клуб «Кошице». В 11 матчах казахстанской Премьер-лиги он забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.