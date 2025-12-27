Полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц высказался о победе над «Вулверхэмптоном» (2:1) и своем первом голе в АПЛ.

Флориан Вирц globallookpress.com

«Отличные ощущения, особенно при полном стадионе. Я очень счастлив. Я был уверен, что рано или поздно забью. Хотел начать забивать и отдавать передачи раньше, но все сложилось так, как сложилось, и это нужно принять. Я знаю, что это придет, и стараюсь продолжать в том же духе.

Мы провели блестящий первый тайм. Немного отпустили игру, но сумели вернуться. Все работали с полной отдачей. В последние 20 минут мы немного усложнили себе жизнь. Не могу объяснить почему — нам нужно это исправить.

Именно так мы и хотим играть. Мы хотим быть на вершине таблицы. Начало сезона было для нас непростым, но мы прибавляем и набираем очки», — цитирует Вирца BBC.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции (2).