Капитан «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк подвел итог матча против «Вулверхэмптона» (2:1).

Вирджил ван Дейк globallookpress.com

«Тяжело ли складывалась игра? Да, безусловно. Думаю, к сожалению, мы пропустили гол довольно рано, и это дало им большой импульс и возможность продолжить в том же духе. Думаю, мы очень хорошо сыграли в первом тайме и забили два хороших гола. Владея мячом, мы были хороши, в обороне — надёжны, и у нас не было проблем. Очевидно, что во втором тайме они стали оказывать гораздо больше давления, и нам нужно было стараться делать то же самое, что мы и говорили в перерыве.

К сожалению, нам это не удалось, но, очевидно, это также отчасти заслуга "Вулверхэмптона". В целом мы нашли способ победить, и это ключевой момент, особенно в этом сезоне и в тот момент, когда у нас много травм и отсутствуют игроки. Это не оправдание для второго тайма, но, очевидно, хорошо, что мы одержали победу, она очень важна», — приводит слова ван Дейка сайт «Ливерпуля».

После этого матча «Ливерпуль» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 32 очками в активе. «Вулверхэмптон» — на последней 20-й позиции (2).