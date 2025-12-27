«Спартак» ведет переговоры о покупке левого защитника «Фламенго» Матиаса Виньи, сообщает RTI Esporte.

Матиас Винья globallookpress.com

Спортивный директор бразильского клуба Жозе Боту поставил несколько условий: более высокую сумму трансфера, окончательный расчет по которому должен быть произведён до декабря 2026 года.

Кроме того, «Фламенго» хочет получить бонусы за результативность Виньи, которые легко достижимы, и сохранить за собой 20% прав на его возможную перепродажу в будущем.

Также «Фламенго» настаивает на уменьшении влияния агентов на сделку, чтобы увеличить прибыль клуба. На данный момент клуб владеет 80% прав на игрока.

Матиас Винья выступает за «Фламенго» с января 2024 года. За это время он сыграл 32 матча во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи.