Рами Аббас, представитель нападающего Мохамеда Салаха, сообщил, что футболист либо останется в «Ливерпуле», либо перейдет в клуб из Саудовской Аравии.

Мохамед Салах globallookpress.com

33-летний египтянин ранее выразил недовольство своим положением в команде, критикуя «Ливерпуль» и главного тренера Арне Слота. После этого он не выходил на поле в матче Лиги чемпионов против «Интера» (1:0) и был заменен в стартовом составе «красных» с 30 ноября по 13 декабря.

Позже полузащитник «Ливерпуля» Кертис Джонс заявил, что Салах принес извинения своим партнерам по команде за интервью, в котором он критиковал клуб и тренера.

Мохамед Салах играет за «Ливерпуль» с летнего сезона 2017 года. За это время он принял участие в 421 матче во всех турнирах, поразив ворота соперников 250 раз и отдав 117 голевых передач. Соглашение нападающего с клубом действует до 2027 года.