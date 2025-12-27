Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов высказал свои прогнозы относительно будущего московского «Динамо» после назначения Ролана Гусева на пост главного тренера команды

Владислав Радимов globallookpress.com

«Они не улучшат свою игру. Думаю, самый главный критерий — это то, что Гусев не справится с раздевалкой. Мне кажется, после тех интервью, что он дал, просто в него никто не поверит», — сказал Радимов на YouTube-канале «Это футбол, брат! »

По завершении первой части чемпионата России клуб «Динамо» находится на десятом месте в турнирной таблице. Команда заработала 21 очко после 18 сыгранных матчей.