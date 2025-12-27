Лионель Месси может присоединиться к «Барселоне» в новой роли, сообщает El Nacional. После завершения игровой карьеры аргентинца каталонский клуб рассматривает возможность его привлечения к работе в руководстве.

Лионель Месси globallookpress.com

Месси провел в «Барселоне» 17 лет (2003–2021), заслужив статус настоящей легенды клуба. За это время он забил 672 мяча в 778 матчах и завоевал 35 трофеев, включая десять титулов Ла Лиги, четыре Лиги чемпионов и множество других наград.

При этом сам футболист недавно продлил контракт с «Интер Майами», где продолжает демонстрировать высокий уровень игры. Его участие в чемпионате мира по футболу 2026 года остается неопределенным.