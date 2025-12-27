Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о текущем положении дел в мерсисайдском клубе.

Джейми Каррагер globallookpress.com

«Ливерпуль может почерпнуть вдохновение из того, как "Манчестер Сити" восстановился после проблем. В то же время мерсисайдцы будут отчаянно стремиться к тому, чтобы любые сделки, которые они заключат в следующем месяце, не были восприняты как признак паники. Это риск, на который они должны пойти.

Если до конца января у Арне Слота не появится еще один нападающий и центральный защитник, его команде будет сложно попасть в первую четверку», — цитирует Каррагера The Telegraph.

Напомним, что «Ливерпуль» сейчас занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ.