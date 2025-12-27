Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос о главном разочаровании 2025 года в РПЛ.

Борис Игнатьев globallookpress.com

«Главное разочарование — это "Сочи". Сначала у них был зарубежный тренер Морено, а это большой финансовый вклад. Клуб рассчитывал на что-то, приглашая его. Но движения не было никакого. Затем пришёл хороший российский специалист — Игорь Осинькин. Он показывал, что умеет выстраивать командую игру. Думаю, тут виноват не тренер, а клуб. Он не разобрался куда идёт. Это его большая ошибка», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».

Напомним, что «Сочи» в настоящий момент замыкает турнирную таблицу РПЛ. В активе подопечных Игоря Осинькина всего 9 очков.