Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев ответил на вопрос о главном разочаровании 2025 года в РПЛ.

Борис Игнатьев
Борис Игнатьев globallookpress.com

«Главное разочарование — это "Сочи".  Сначала у них был зарубежный тренер Морено, а это большой финансовый вклад.  Клуб рассчитывал на что-то, приглашая его.  Но движения не было никакого.  Затем пришёл хороший российский специалист — Игорь Осинькин.  Он показывал, что умеет выстраивать командую игру.  Думаю, тут виноват не тренер, а клуб.  Он не разобрался куда идёт.  Это его большая ошибка», — цитирует Игнатьева «Советский спорт».

Напомним, что «Сочи» в настоящий момент замыкает турнирную таблицу РПЛ.  В активе подопечных Игоря Осинькина всего 9 очков.