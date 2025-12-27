Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал вероятность трансферов в зимнее окно.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Все может произойти. В начале минувшего сезона я никак не мог предположить, что перед зимним трансферным окном, когда мы подписали четырех или пяти игроков, у нас будет так много травмированных игроков», — приводит слова Гвардиолы City Xtra.

В зимнее трансферное окно сезона 2024/2025 футбольный клуб «Манчестер Сити» усилил состав новыми игроками. В команду пришли нападающий Омар Мармуш, полузащитник Нико Гонсалес, а также защитники Абдукодир Хусанов, Витор Рейс и Джума Ба.